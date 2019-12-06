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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради

11 грудня 2019 року - 13:52

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Глава держави привітав очільника Європейської ради зі вступом на посаду та побажав успіхів на чолі найвищого органу Європейського Союзу.

Розмова відбулася напередодні засідання Європейської ради, під час якого, як очікується, лідери Євросоюзу обговорюватимуть питання щодо продовження економічних санкцій проти Російської Федерації.

Володимир Зеленський поінформував Шарля Мішеля про відновлення після трирічної паузи процесу мирного врегулювання конфлікту з РФ на Донбасі та основні підсумки саміту у Нормандському форматі, який відбувся 9 грудня в Парижі.

Глава держави висловив сподівання щодо збереження єдності в Європейському Союзі на підтримку України: «Розраховую, що лідери держав – членів ЄС зберігатимуть єдність у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також у продовженні санкційного тиску на РФ до повного виконання Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України».

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна залишатиметься надійним партнером у питанні транзиту газу, і подякував ЄС за підтримку у тристоронніх переговорах.

Президент Європейської ради привітав прогрес України у впровадженні євроінтеграційних реформ та підтвердив готовність Євросоюзу й надалі надавати необхідну допомогу в цьому процесі.

Лідери України та Європейського Союзу обговорили напрями подальшої співпраці у реалізації домовленостей 21-го саміту Україна – ЄС.

Президент Володимир Зеленський запросив Президента Європейської ради Шарля Мішеля відвідати Україну у зручний час.

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