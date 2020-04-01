Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Основна увага під час розмови була приділена ситуації в Україні та ЄС у зв’язку з пандемією коронавірусу. Глава держави висловив підтримку крокам, що їх вживають інституції ЄС для боротьби з поширенням пандемії у Європі та подолання негативних економічних наслідків, спричинених спалахом COVID-19.

«Бажаю вам міцного здоров’я. Україна висловлює щиру підтримку вам та членам Європейського Союзу у цей нелегкий час. Ми поділяємо біль тисяч європейців, які втратили близьких людей, та бажаємо швидкого одужання тим, хто бореться з недугою», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України відзначив важливість скоординованих зусиль для подолання пандемії, вирішення гуманітарних питань, з якими стикаються громадяни України та ЄС, а також збереження безперешкодного руху товарів через кордони.

«Повністю підтримую вашу позицію щодо збереження «зелених» коридорів для товарів. Ми маємо зробити все можливе для підтримки наших економік», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував за підтримку, яку Європейський Союз надає Україні, та наголосив на її важливості для збереження макроекономічної стабільності й просування подальших реформ у нашій державі.

Відбувся обмін думками щодо подальших кроків у контексті завершення реалізації Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні та перспектив продовження співпраці з Європейським Союзом з урахуванням кризових обставин, спричинених пандемією.

Президент Європейської Ради позитивно відзначив нещодавнє ухвалення українським парламентом законів про обіг земель сільськогосподарського призначення та про регулювання банківської діяльності.

«Наш парламент, попри пандемію коронавірусу та зараження недугою кількох народних депутатів, все-таки засідав до пізньої ночі, щоб проголосувати необхідні закони, зокрема земельну реформу. Нічого не змінюється, ми продовжуємо наш курс», – констатував Володимир Зеленський.

Глава Української держави поінформував Шарля Мішеля про безпекову ситуацію на Донбасі та стан реалізації домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в Нормандському форматі. Президент Європейської ради підтвердив незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Сторони погодилися з неприпустимістю штучної інструменталізації пандемії коронавірусу для політичних цілей, а також підтвердили потребу у збереженні санкцій щодо Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності України у рамках міжнародно визнаних кордонів.

Володимир Зеленський та Шарль Мішель також обговорили заходи політичного діалогу на найвищому рівні до кінця поточного року, зокрема підготовку до наступного саміту Україна – ЄС та шостого саміту Східного партнерства.