Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації на сході нашої країни у зв’язку з напругою навколо українських кордонів, а також про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання.

Володимир Зеленський подякував за непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, зокрема за тверді сигнали, які висловила Урсула фон дер Ляєн під час нещодавнього візиту до Вашингтона.

Сторони обговорили загострення ситуації на європейсько-білоруському та українсько-білоруському кордонах. Співрозмовники констатували, що ця ситуація є гібридною атакою, яка вимагає спільних зусиль та взаємодії.

Президент України поінформував очільницю Європейської комісії про кроки, які здійснює наша держава з метою посилення безпеки на українсько-білоруському кордоні.

У цьому контексті було обговорено шляхи розширення співпраці між Україною та Євросоюзом у міграційній сфері та можливості залучення допомоги ЄС для облаштування українсько-білоруського кордону.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн також детально обговорили питання енергетичної безпеки Європи. У цьому зв’язку Президент України вкотре наголосив, що проект «Північний потік – 2» є насамперед безпековою загрозою для всієї Європи.

Глава Української держави представив низку пропозицій, спрямованих на запобігання енергетичній кризі у Європі. Зокрема, співрозмовники обговорили ідею щодо створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки.

Президент України наголосив, що наша держава готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива.

Володимир Зеленський висловив подяку ЄС за виплату наприкінці жовтня другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро в межах реалізації домовленостей, досягнутих під час 23-го Саміту Україна – Європейський Союз.