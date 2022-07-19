Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Лідери обговорили ситуацію на фронті й зусилля, яких докладають ЗСУ з метою протидії агресору та для звільнення наших територій. Президент Європейської ради засудив регулярні російські ракетні обстріли мирних українських міст.

Володимир Зеленський наголосив, що для перемоги Україна потребує більше сучасної важкої зброї. У цьому контексті він подякував за схвалення державами-членами рішення про виділення п’ятого пакету фінансової допомоги обсягом 500 млн євро у межах Європейського фонду миру для підтримки Збройних Сил України.

Сторони обговорили запровадження запланованого сьомого пакету санкцій ЄС. Володимир Зеленський наголосив на необхідності подальшого суттєвого посилення санкційного тиску на країну-агресора.

Глава держави подякував Шарлю Мішелю за лідерство в питанні надання Україні статусу країни – кандидата на членство в ЄС.

«Україна не стоятиме на місці й уже почала активно реалізовувати рекомендації Європейської комісії для переходу до наступного етапу – початку переговорів про вступ», – наголосив він.

У цьому контексті Шарль Мішель позитивно оцінив затвердження конкурсною комісією переможця на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та активізацію процесу відбору очільника Національного антикорупційного бюро. Він висловив переконання, що інші рекомендації виконуватимуться такими ж швидкими темпами.

Президент України й Президент Європейської ради обговорили фінансові потреби нашої держави для підтримання макроекономічної стабільності. Володимир Зеленський подякував за рішення Євросоюзу щодо виділення 1 млрд євро в межах нової програми макрофінансової допомоги. Водночас він висловив очікування щодо швидкої реалізації цієї програми у повному обсязі, який, відповідно до рішення Європейської ради, становить 9 млрд євро.

Співрозмовники погодилися щодо необхідності підтримувати належний політичний діалог та обговорили проведення цього року чергового, 24-го Саміту Україна – ЄС.