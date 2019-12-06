Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Глави двох держав привітали один одного з прийдешніми святами та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні.

Під час розмови очільники країн також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні.

Сторони висловили надію на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом.