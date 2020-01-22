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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

22 січня 2020 року - 08:05

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Зустріч Володимира Зеленського з лауреатами премії Президента України для молодих вчених 2019 року в Національній бібліотеці імені В. І. Вернадського
Зустріч Володимира Зеленського з лауреатами премії Президента України для молодих вчених 2019 року в Національній бібліотеці імені В. І. Вернадського

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним

14 лютого 2020 року - 14:49

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів «Нормандської четвірки».

Окремо Володимир Зеленський та Володимир Путін акцентували увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації.

Сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську задля реалізації досягнутих домовленостей.

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