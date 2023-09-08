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Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом, Прем'єр-міністром Саудівської Аравії

9 вересня 2023 року - 01:02

Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом, Прем'єр-міністром Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом, Прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Лідери обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та Королівством Саудівська Аравія у продовження їхнього діалогу, розпочатого під час двосторонньої зустрічі у Джидді 19 травня поточного року.

Володимир Зеленський висловив подяку Спадкоємному принцу Мухаммаду бін Салману аль Сауду за послідовну підтримку всіх мирних зусиль.

Президент окремо відзначив успішне проведення в Саудівській Аравії 5 серпня цього року другої зустрічі радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств країн світу щодо ключових принципів сталого й справедливого миру в Україні.

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