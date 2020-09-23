Володимир Зеленський провів у Лондоні зустріч з найбільшими інвесторами в українські державні цінні папери

У межах офіційного візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками найбільших інвесторів в українські державні цінні папери.

«Ми робимо все для вашого захисту, впевненості, розвитку потенціалу та нових проектів», – сказав Глава держави, звертаючись до інвесторів.

Президент зазначив, що поширення COVID-19 стало викликом як для світової, так і для української економіки. Водночас уряд України прогнозує, що в цьому році наша економіка скоротиться на 4,8%, а наступного року очікується суттєве відновлення - до 4,6%.

«Ми розраховуємо, що економічно Україна буде більш стійкою, ніж інші країни, оскільки ключові галузі, зокрема агропромисловість та ІТ, зазнали меншого удару та сприятимуть відновленню економіки», – зауважив він.

Володимир Зеленський наголосив, що надважливою для України є підтримка міжнародних партнерів.

«Ми вдячні МВФ, ЄС та Світовому банку за фінансові пакети підтримки для нашої держави та підтримку важливих реформ в Україні», – зазначив Президент.

Глава держави зауважив, що Україна послідовно реалізує всі реформи, погоджені Меморандумом з МВФ. Зокрема, лібералізовано ринок газу для приватних споживачів та запроваджено прозорий ринок сільськогосподарських земель.

Президент наголосив, що з моменту призначення нового голови Національного банку України НБУ продовжує проводити зважену монетарну політику задля забезпечення макроекономічної стабільності.

«Національний банк був, є й залишиться незалежним», – запевнив Володимир Зеленський.