Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Учасники заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на ділянках фронту, де зосереджені основні зусилля, та розглянули план подальшого звільнення українських земель від окупантів.

Окремо присутні проаналізували ймовірні дії противника найближчим часом.

Крім того, члени Ставки розглянули питання забезпечення озброєнням і боєприпасами сил оборони та їх розподіл за угрупованнями, які перебувають на найскладніших ділянках фронту.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств, правоохоронних органів та сил логістики, а також керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук і голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.