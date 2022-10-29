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Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

30 жовтня 2022 року - 18:11

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Командувачі військ оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на фронті. Було заслухано інформацію щодо можливих дій ворога у найближчий час.

Члени Ставки обговорили стан матеріально-технічного забезпечення сил оборони, зокрема ритмічне постачання боєприпасів і ремонт техніки та озброєння.

Учасники засідання детально зупинилися на стані виконання попередніх рішень Ставки. Серед іншого йшлося про забезпечення захисту важливих інфраструктурних та енергетичних об'єктів.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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