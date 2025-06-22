Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та Генсеком НАТО

У межах саміту НАТО в Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами держав формату E5 (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща) та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Сторони детально обговорили важливість зміцнення повітряного щита України на тлі збільшення кількості ударів, яких Росія завдає по цивільних. Передусім ішлося про системи ППО та перехоплювачів іранських «шахедів».

Володимир Зеленський поінформував, що Росія посилює свої наступальні операції та не демонструє бажання закінчувати війну. Саме тому необхідно посилювати тиск на РФ, насамперед в енергетичному та банківському секторах, проти тіньового флоту, а також запроваджувати вторинні санкції.

Президент відзначив важливість того, що Україна може розраховувати на Альянс та держави – члени НАТО.

«Дякуємо вам за велику підтримку нашого народу, наших воїнів, справді героїчних людей. Протиповітряна оборона, навчальні місії з реактивними літаками та нові пакети допомоги – дякуємо», – сказав Глава держави.

Марк Рютте зазначив, що цей саміт дав чіткий сигнал: зобов'язання НАТО перед Україною зберігаються, це закріплено в декларації саміту.

«Ви можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому, щоб ви могли захистити себе, щоб ви були сильнішими за столом переговорів, щоб ви могли стримувати агресію в майбутньому і на вашому незворотному шляху до НАТО», – наголосив Генсек Альянсу.

Марк Рютте нагадав, що країни Е5 та інші партнери вже оголосили про суттєву підтримку, включно із системами ППО, танками, БМП, артилерійськими системами, дронами та боєприпасами. Крім того, Альянс має понад 70 проєктів, спрямованих на розбудову майбутніх сил та сектору безпеки України, і це робить шлях України до НАТО незворотним.