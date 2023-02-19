Володимир Зеленський провів зустріч із Марком Рютте в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який прибув у нашу країну з візитом.

Володимир Зеленський зазначив, що Марк Рютте – великий друг України, який уже вдруге відвідує нашу державу за час повномасштабної війни.

«І, як завжди, це змістовні й сильні переговори. Я дуже вдячний тобі. Україні є за що подякувати Нідерландам: суспільству, уряду, парламенту. Це підтримка нашої держави й особисте лідерство Премʼєр-міністра, і це заряджає», – сказав Президент України, звертаючись до голови нідерландського уряду під час спільної зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Києві.

За словами Володимира Зеленського, Нідерланди є одним із лідерів у допомозі Україні у військовій, фінансовій, гуманітарній сфері, а також у юридичній. Лише у 2023 році Нідерланди виділили з цією метою близько 2,5 млрд євро фінансової підтримки.

«Важливо, що наша взаємодія базується на спільному баченні Європи та європейської безпеки, на спільних цінностях України й Нідерландів. Свобода, повага до людини й до її прав, справедливість, мирне сусідство народів – це фундамент наших країн і нашого ставлення до міжнародних відносин», – акцентував Глава держави.

Під час зустрічі в Києві сторони обговорили можливості для посилення захисту спільних пріоритетів.

Президент висловив подяку за нещодавнє рішення Гааги передати Україні ЗРК Patriot, що посилить захист нашого неба. Глава держави також відзначив потужний внесок Нідерландів у танкову коаліцію.

«Нідерланди разом із партнерами – Німеччиною та Данією – готуються передати Україні близько 100 танків Leopard. Це потужна підтримка для України. Наш спільний пріоритет – максимальне прискорення постачання українським воїнам цієї допомоги», – сказав Володимир Зеленський.

Співрозмовники також обговорили інші збройні потреби України з метою захисту всієї Європи від російського реваншизму.

«Маємо спільне з Нідерландами розуміння, що не може бути жодних табу щодо постачання й підтримки зброєю нашої армії, України, тому що це підтримка й захист нашого суверенітету», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський і Марк Рютте також обговорили підтримку Нідерландами української формули миру, зокрема лідерство в реалізації пункту, який передбачає відновлення справедливості.

«Це одна з ключових передумов для відновлення надійної безпеки України, Європи й усього вільного світу. Агресор повинен відповідати за агресію, зокрема всі вбивці, терористи й кати мають бути притягнуті до відповідальності. І я впевнений, це буде», – зазначив Президент.

Він акцентував, що саме Нідерланди стали беззаперечним світовим лідером в організації міжнародного розслідування воєнних злочинів Російської Федерації та загалом міжнародної роботи для притягнення убивць до відповідальності.

«У цьому контексті ми обговорили перспективи створення в Гаазі спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії. І ми розраховуємо, що найближчим часом будуть відповідні рішення стосовно заснування офісу репараційного механізму», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, на порядку денному переговорів Президента України та Прем’єр-міністра Нідерландів у Києві було посилення санкцій проти Росії, зокрема десятий санкційний пакет Європейського Союзу.

«Не можна допускати навіть мінімальної можливості для Росії, її економіки адаптуватися до вже запроваджених санкцій чи розрахунку держави-терориста на те, що інтенсивність санкційного тиску може зменшитися. І десятий пакет санкцій ЄС має бути дієвим – для нас це важливо», – наголосив Володимир Зеленський.

На переконання Глави держави, настав час для запровадження потужних санкційних обмежень проти російської атомної сфери, ракетної промисловості та всіх галузей і підприємств, зокрема ІТ-сфери, які сприяють реалізації російської ракетної програми чи виробництву дронів, а також проти пропагандистів РФ і всіх, хто з ними пов’язаний. Крім того, необхідне подальше зниження граничної ціни на російську нафту й нафтопродукти, щоб прискорити завершення агресії.

Президент України подякував Нідерландам за підтримку проведення глобального саміту миру, робота над організацією якого розпочинається.

Володимир Зеленський також повідомив, що розраховує на підтримку Нідерландів щодо рішення розпочати вже цього року переговори про вступ України до ЄС.

Володимир Зеленський і Марк Рютте підтвердили свою відданість зміцненню спільних зусиль для забезпечення подальшого прогресу на шляху впровадження стандартів НАТО та інтеграції України до Альянсу. Лідери також відзначили важливість досягнення консенсусу в НАТО для подальшого розширення та поглиблення відносин між Альянсом та Україною, а також довгострокової підтримки зараз і в перспективі, під час майбутнього Саміту НАТО у Вільнюсі.

«Звичайно, обговорили відбудову нашої країни, відновлення енергетичної інфраструктури. Нідерланди – активний союзник у виконанні цього завдання. Питна вода, сільське господарство й система охорони здоров’я – це ті сфери, у яких Нідерланди хочуть нам допомогти й допоможуть, тому що мають унікальну експертизу», – повідомив Глава держави.

Окремо у фокусі уваги співрозмовників були питання недопущення спортсменів держави-терориста до участі в міжнародних змаганнях та Олімпійських іграх.

«Захищаючи наші спільні цінності та пріоритети, маємо розуміти, що Росія намагається використовувати все, що може, аби тільки посилити свою агресію й послабити наших партнерів і всю міжнародну спільноту. На жаль, олімпійський рух та міжнародні спортивні організації стали черговою мішенню держави-терориста та її пропагандистських амбіцій», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент України висловив подяку голові нідерландського уряду за важливі й плідні переговори.

Зі свого боку Марк Рютте зазначив, що на 12-й місяць повномасштабного російського вторгнення в Україну досі немає ознак того, що Президент РФ відмовиться від агресії. Водночас Прем’єр-міністр Нідерландів відзначив стійкість українців у боротьбі з ворогом.

«Ми також визнаємо, що ви б’єтеся за нас, за нашу свободу й безпеку, за наші цінності та спосіб життя. І ми віддаємо все необхідне для того, щоб тривала наша спільна робота. Так само в межах НАТО, Європейського Союзу – щоб була допомога стільки, скільки потрібно і в обсязі, і в часі», – додав Марк Рютте.

За його словами, йдеться, зокрема, про військову підтримку та надання танків Leopard 2, ЗРК Patriot та проведення відповідної підготовки й навчань українських військових. Прем’єр-міністр наголосив, що Нідерланди також надають гуманітарну та фінансову підтримку, допомагають у відновленні критичної інфраструктури.

Окремо Марк Рютте повідомив про створення Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України, де збиратимуть докази злочинних дій.