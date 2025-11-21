Президент:

вВідео
Єдність потрібна нам як ніколи, аби в нашому домі був достойний мир – звернення Президента
21 листопада 2025 року - 16:57

ностанні новини

Фундація Олени Зеленської провела навчання команд нового проєкту – молодіжних просторів «12–21»

21 листопада 2025 року - 20:48

Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Литви

21 листопада 2025 року - 20:11

Президент провів розмову з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн

21 листопада 2025 року - 19:48

Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО роботу над планом миру

21 листопада 2025 року - 19:21

фФотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
21 листопада 2025 року - 10:56

Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Литви

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Литви Робертасом Каунасом, який уперше приїхав до України після нещодавнього призначення на посаду.

«Дякую за те, що приїхали. Справді, ми цінуємо це – вашу підтримку. Вдячні литовському народу насамперед. Ви з нами від самого початку. І найкращі побажання від мене вашому Президенту, моєму великому другові Гітанасу Наусєді», – сказав Глава держави.

Робертас Каунас наголосив, що Литва підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Президент відзначив таку послідовну позицію з боку Литви та чітко визначені обсяги підтримки.

Президент поінформував про актуальну дипломатичну ситуацію та наявні зараз можливості для закінчення війни.

Під час зустрічі обговорили оборонні потреби України й перспективи спільного оборонного виробництва.

Володимир Зеленський подякував Литві за приєднання до ініціативи PURL і внесок у закупівлю американської зброї.

«Ця програма дуже важлива для нас, щоб мати спроможності захищати нашу цивільну інфраструктуру під час ракетно-дронових ударів. І ми вдячні вам за ці кошти на ППО, особливо ракети PAC-3», – зазначив він.

Крім того, ішлося про шляхи співпраці в межах інструменту SAFE, спрямованого на посилення обороноздатності Європи загалом та України зокрема.

