Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Литви Робертасом Каунасом, який уперше приїхав до України після нещодавнього призначення на посаду.

«Дякую за те, що приїхали. Справді, ми цінуємо це – вашу підтримку. Вдячні литовському народу насамперед. Ви з нами від самого початку. І найкращі побажання від мене вашому Президенту, моєму великому другові Гітанасу Наусєді», – сказав Глава держави.

Робертас Каунас наголосив, що Литва підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Президент відзначив таку послідовну позицію з боку Литви та чітко визначені обсяги підтримки.

Президент поінформував про актуальну дипломатичну ситуацію та наявні зараз можливості для закінчення війни.

Під час зустрічі обговорили оборонні потреби України й перспективи спільного оборонного виробництва.

Володимир Зеленський подякував Литві за приєднання до ініціативи PURL і внесок у закупівлю американської зброї.

«Ця програма дуже важлива для нас, щоб мати спроможності захищати нашу цивільну інфраструктуру під час ракетно-дронових ударів. І ми вдячні вам за ці кошти на ППО, особливо ракети PAC-3», – зазначив він.

Крім того, ішлося про шляхи співпраці в межах інструменту SAFE, спрямованого на посилення обороноздатності Європи загалом та України зокрема.