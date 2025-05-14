Володимир Зеленський провів зустріч із Реджепом Таїпом Ердоганом

В Анкарі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом тет-а-тет, а також у розширеному форматі.

Президент України подякував Президенту Туреччини за організацію можливості прямих переговорів із Російською Федерацією та підтримку повного, безумовного припинення вогню, досягнення тривалого та стійкого миру й важливості гарантій безпеки.

Володимир Зеленський наголосив, що разом із ним до Туреччини прибула делегація високого рівня, тоді як до складу російської делегації увійшли ті, хто не має мандата на ухвалення жодних рішень. Глава держави акцентував, що цим Росія вкотре продемонструвала, що не налаштована закінчувати війну, проявивши зневагу також до Туреччини та США. Україна очікує на сильну реакцію партнерів у відповідь.

Водночас, щоб не втратити хоч і крихку, але можливість для переговорів, Президент України ухвалив рішення направити до Стамбула українську делегацію, яку очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Також під час зустрічі йшлося про співпрацю в межах коаліції охочих і реалізацію напрацьованих пропозицій. Глава Української держави подякував Туреччині за готовність забезпечити моніторинг припинення вогню, зокрема на морі.

Президенти детально обговорили подальші гарантії безпеки, зокрема щодо цивільного судноплавства в Чорному морі. Окрема увага – морському розмінуванню в межах діяльності України, Туреччини, Болгарії та Румунії.

Серед інших важливих тем зустрічі – відбудова України та можлива участь турецьких компаній у цьому процесі. Глави держав приділили окрему увагу підготовці міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі. Туреччина буде представлена.

Крім того, Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили розвиток двосторонньої співпраці між державами, зокрема в оборонній сфері.