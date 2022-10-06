Володимир Зеленський провів зустріч з адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер.

Глава держави висловив подяку Сполученим Штатам Америки за потужну підтримку нашої країни у протистоянні збройній агресії Росії та окремо подякував Саманті Пауер за її роботу.

Володимир Зеленський високо оцінив рівень економічної та оборонної підтримки, що її надають Сполучені Штати Україні, та відзначив нещодавнє оголошення чергового американського пакету безпекової допомоги у розмірі 1,1 млрд дол., а також рішення про виділення загалом понад 12 млрд дол. допомоги.

«Для нас украй важливо мати такого союзника, як США, які є справжнім лідером з консолідації міжнародної підтримки України», – сказав Президент.

Окремо Глава держави наголосив на важливості зустрічі Саманти Пауер з першою леді України Оленою Зеленською у межах її візиту до Сполучених Штатів у липні поточного року, а також подякував за виділення Агентством 55 млн дол. США на підготовку теплопостачальної інфраструктури України до зими в умовах протидії російській агресії.

Співрозмовники обговорили деталі низки конкретних програм, розроблених з метою розбудови в нашій державі безпечного простору, а також важливість реалізації плану швидкого відновлення України.

«Сьогодні наша головна мета – підготовка до зими, створення гідних умов для проживання населення на звільнених територіях, якнайшвидше відновлення критичної інфраструктури. Є велике й амбітне, що буде після перемоги України, а є те, що потрібно зараз і де ви зможете нам допомогти», – наголосив Володимир Зеленський.

У межах зустрічі Президент України вручив Саманті Пауер орден княгині Ольги I ступеня, яким її було відзначено за вагомий внесок у розбудову міждержавної співпраці та послідовну й важливу підтримку нашої держави.