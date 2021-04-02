Володимир Зеленський провів зустріч з головою ради директорів ArcelorMittal Лакшмі Мітталом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою ради директорів компанії ArcelorMittal Лакшмі Мітталом.

Сторони обговорили розвиток «зеленої» металургії та збільшення інвестицій в Україну, з урахуванням екологічних характеристик відповідно до світових стандартів.

Президент наголосив на необхідності впровадження новітніх сталеплавильних технологій, які знизять негативний вплив промисловості на довкілля.

Компанія як найбільший іноземний інвестор в Україні та один з найбільших виробників сталі у світі розпочне в нашій країні інвестпрограму «Сталевий мільярд», що передбачає інвестицію в обсязі майже один мільярд доларів у екомодернізацію виробництва сталі у Кривому Розі.

«Інвестиції в українську економіку та екологію – це позитивний сигнал для всіх інвесторів, яким ми будемо надавати всебічну підтримку», – запевнив Володимир Зеленський.

Президент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення модернізації коксохімічного, агломераційного та доменного виробництва, які є найбільшими забруднювачами. Компанія підтвердила готовність завершення цієї програми до кінця 2023 року.

У зустрічі також взяли участь перший помічник Президента Сергій Шефір, заступники керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква та Юлія Свириденко, директор АТ «Геліос» Ростислав Шурма, генеральний директор ArcelorMittal СНД Віджай Гоял, генеральний директор ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо.