Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо рішень РНБО, ситуації на Донбасі та підтримки України з боку США
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо рішень РНБО, ситуації на Донбасі та підтримки України з боку США

2 квітня 2021 року - 19:30

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський провів зустріч з головою ради директорів ArcelorMittal Лакшмі Мітталом

14 квітня 2021 року - 16:50

На виконання завдання Президента України уряд затвердив Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору до 2030 року

14 квітня 2021 року - 15:30

Президент України провів телефонну розмову з головою уряду Японії

14 квітня 2021 року - 12:43

Глава держави затвердив Стратегію діяльності Представництва Президента України в Криму, яка має підсилити його інституційну спроможність та ефективність

13 квітня 2021 року - 20:54

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Турецької Республіки
Робочий візит Президента України до Турецької Республіки

10 квітня 2021 року - 16:34

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів зустріч з головою ради директорів ArcelorMittal Лакшмі Мітталом

14 квітня 2021 року - 16:50

Володимир Зеленський провів зустріч з головою ради директорів ArcelorMittal Лакшмі Мітталом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою ради директорів компанії ArcelorMittal Лакшмі Мітталом.

Сторони обговорили розвиток «зеленої» металургії та збільшення інвестицій в Україну, з урахуванням екологічних характеристик відповідно до світових стандартів.

Президент наголосив на необхідності впровадження новітніх сталеплавильних технологій, які знизять негативний вплив промисловості на довкілля.

Компанія як найбільший іноземний інвестор в Україні та один з найбільших виробників сталі у світі розпочне в нашій країні інвестпрограму «Сталевий мільярд», що передбачає інвестицію в обсязі майже один мільярд доларів у екомодернізацію виробництва сталі у Кривому Розі.

«Інвестиції в українську економіку та екологію – це позитивний сигнал для всіх інвесторів, яким ми будемо надавати всебічну підтримку», – запевнив Володимир Зеленський.

Президент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення модернізації коксохімічного, агломераційного та доменного виробництва, які є найбільшими забруднювачами. Компанія підтвердила готовність завершення цієї програми до кінця 2023 року.

У зустрічі також взяли участь перший помічник Президента Сергій Шефір, заступники керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква та Юлія Свириденко, директор АТ «Геліос» Ростислав Шурма, генеральний директор ArcelorMittal СНД Віджай Гоял, генеральний директор ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо.

Версія для друку