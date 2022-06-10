Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який перебуває в Києві з робочим візитом.

Глава держави подякував міністру за дієву підтримку України з боку британського уряду в нашій боротьбі з російською агресією. Володимир Зеленський наголосив, що Велика Британія є справжнім другом України. Особливо це проявилося після початку нічим не спровокованої жорстокої агресії Росії проти нашої держави.

«Війна проявила, хто наші справжні не тільки стратегічні, а й дієві сьогодні друзі та партнери. Одним із таких друзів є саме Велика Британія», – сказав Президент.

Володимир Зеленський поінформував Бена Воллеса про першочергові потреби сил оборони України у важкому озброєнні.

Глава держави наголосив: «Сьогодні ключовий пріоритет для нас – оперативне отримання важкого озброєння. Це важливо для того, щоб перемогти російського агресора, відновити територіальну цілісність України».

Під час зустрічі окремо обговорили питання безпекових гарантій для нашої держави. Відбувся обмін думками щодо можливих шляхів розблокування українських портів для запобігання глобальній продовольчій кризі.

Бен Воллес зі свого боку запевнив Володимира Зеленського у продовженні оборонної підтримки України та наголосив на важливості відновлення територіальної цілісності нашої держави.