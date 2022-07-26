Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Гватемали, який відвідав нашу державу вперше в історії двосторонніх відносин

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеі Файа, який перебуває з візитом у нашій країні.

Як зауважив Володимир Зеленський, це перший візит Глави Гватемальської держави до України за всю історію двосторонніх відносин, а також перший візит лідера країни Латинської Америки з 24 лютого 2022 року й за останні 12 років загалом.

«Надзвичайно вагомо, що такий візит відбувається саме зараз – у час жорстокої й колонізаторської війни Російської Федерації проти нашого народу, проти України. Україна вдячна Гватемалі й вам особисто, пане Президенте, за підтримку, я дуже вдячний за вашу принциповість», – сказав Глава Української держави під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Алехандро Джамматтеі в Києві.

Президент України зробив акцент на серйозних наслідках російської агресії, які зараз відчутні всюди у світі, зокрема через продовольчу кризу й цінову дестабілізацію на енергетичних ринках, а також через політичні виклики всьому міжнародному правопорядку.

«Для громадян десятків держав, і в Латинській Америці також, несправедливо зростає вартість життя лише тому, що одна держава – Російська Федерація – вирішила зламати чинні політичні та економічні відносини у світі. Тільки разом ми можемо захистити світ, тільки разом ми можемо захистити міжнародний правопорядок», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України висловив подяку Гватемалі за чітку й послідовну підтримку нашої держави, її територіальної цілісності, суверенітету, а також за незмінну позицію щодо захисту прав людини й фундаментального права кожного народу на свободу й незалежність.

«Сьогодні ми домовилися й надалі об’єднувати наші зусилля на міжнародних майданчиках з метою подальшої ізоляції Росії та збільшення для неї ціни за цю війну й дестабілізацію життя народів. Хочу подякувати пану Джамматтеі за підтримку санкційної політики проти Росії. І радий, що Гватемала готова долучитися до просування ініціативи стосовно створення Спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти народу України», – розповів Глава держави.

Як наголосив Володимир Зеленський, усі ключові елементи сьогоднішніх двосторонніх переговорів з Алехандро Джамматтеі зафіксують у спільній заяві, яка буде оприлюднена за результатами зустрічі.

Також, за словами Глави Української держави, у межах візиту Президента Гватемали було підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог.

«Переконаний, що це сприятиме лише розвитку бізнесових і соціальних зав’язків між нашими країнами, між нашими народами», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, він повідомив, що започатковано торговельно-економічний діалог для реалізації низки конкретних проектів. Зокрема, гватемальська сторона підтвердила зацікавленість у закупівлі української аграрної продукції та налагодженні промислових зв’язків.

«Я запросив Алехандро Джамматтеі взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Проговорив консолідацію інших країн регіону для участі в цьому саміті», – сказав Глава Української держави.

Зі свого боку Президент Республіки Гватемала зауважив, що приїхав до Києва, щоб висловити абсолютну підтримку Президенту Володимиру Зеленському, Збройним Силам та всьому народу України, який сміливо захищається від агресії.

Він розповів, що сьогодні відвідав міста на Київщині, де агресор скоїв жахливі злочини, та висловив підтримку всім постраждалим.

За словами Алехандро Джамматтеі, наслідки цієї війни впливають на весь світ і майбутнє всіх народів, а глобальна продовольча криза, яка може статися через цю війну, торкнеться всіх держав, зокрема й Гватемали.

Він закликав світову спільноту не мовчати в час, коли в Україні щодня гинуть люди, та об’єднати зусилля задля відновлення миру, верховенства права й демократії.

«Ми з Гватемали привезли меседж, що ми – за мир, і маємо об’єднати зусилля, щоб закінчити цю війну для того, щоб захистити людські життя. Гватемала завжди слідуватиме своїм словам. Ми не будемо пасивно спостерігати. Ми маємо об’єднатися з усіма, щоб покласти край цій війні й досягти того, щоб драма, яку сьогодні переживає Україна, не повторилася», – сказав Глава Гватемальської держави.

Перед початком зустрічі Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Гватемала (за сумісництвом) Хорхе Альфредо Лемке Аревало.