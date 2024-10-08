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9 жовтня 2024 року - 22:06

Володимир Зеленський провів зустрічі з лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії

У Дубровнику Президент України Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з прем’єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції – Еді Рамою, Христіаном Міцкоським, Кіріакосом Міцотакісом і Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.

Глава держави подякував кожному й кожній із них за підтримку України в боротьбі з російською агресією, а також детально розповів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби українських воїнів.

Ключові теми зустрічі з Премʼєр-міністром Албанії – реалізація Формули миру, підготовка до другого Саміту миру, шлях України до ЄС і НАТО, а також відбудова країни.

Крім того, Володимир Зеленський та Еді Рама домовилися про початок консультацій між країнами для підготовки двостороннього документа щодо гарантій безпеки для України.

Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Північної Македонії обговорили можливість підписання двосторонньої безпекової угоди найближчим часом, а також об’єднання зусиль на шляху до членства обох країн у Європейському Союзі.

Переговори з Президенткою Словенії стосувалися, зокрема, реалізації двосторонньої безпекової угоди та подальшої оборонної підтримки.

Серед тем, які Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Греції, – двостороння співпраця, серед іншого у сфері безпеки та оборони, а також інтеграція України до ЄС і НАТО.

Незабаром Україна та Греція також укладуть двосторонню безпекову угоду.

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Президент Володимир Зеленський з лідерами держав-учасниць третього cаміту «Україна – Південно-Східна Європа» в Дубровнику, 9 жовтня 2024 року.
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