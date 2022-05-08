Володимир Зеленський разом із Джастіном Трюдо взяли участь у відеоконференції лідерів держав «Групи семи»

Президент України Володимир Зеленський разом з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо після двосторонніх перемовин у Києві взяли участь у відеоконференції лідерів країн «Групи семи».

Глава Української держави подякував Олафу Шольцу, Федеральному канцлеру Німеччини, яка головує у G7, за організацію цього саміту.

«Вважаю, що такий саміт саме сьогодні за участю України є доказом того, що вільний світ налаштований не тільки захищати свободу, а й здобути перемогу, як і 77 років тому. Від імені всього українського народу я вдячний лідерам Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії, Японії. Вдячний Європейському Союзу і, звичайно, Прем’єр-міністру Канади за цю солідарність із нами», – розповів Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після онлайн-виступу на саміті лідерів G7.

За його словами, лідери держав «Групи семи» погодили спеціальну декларацію саміту, у якій було зафіксовано історичну солідарність країн-учасниць і готовність працювати разом, доки не буде відновлено безпеку й дотримання міжнародного права для України та всієї Європи.

Також, як зазначив Президент України, на зустрічі G7 він запропонував конкретні інструменти, необхідні зараз Україні та всім у світі, «хто цінує свободу, демократію та незалежність».

«Перше – нові кроки в оборонній підтримці України. Бо саме на полі бою вирішується доля свободи у Європі. Друге – наголосив на необхідності нових санкцій проти Росії, оскільки війна на нашій землі триває, і це означає, що наявних санкційних обмежень недостатньо. Третє – обговорили фінансову підтримку для України зараз, поки війна триває, і спільну роботу для відновлення нашої держави після війни. Масштаб російської загрози у Європі зараз такий, що повернення таких понять, як «ленд-ліз» і «План Маршалла», виглядає цілком природним», – повідомив він.

Четвертим пунктом Володимир Зеленський запропонував усім державам «Групи семи» приєднатися до повоєнного відновлення України, використовуючи формат шефства над конкретними містами, містечками, регіонами та галузями, які постраждали від російського вторгнення.

«Саме такий формат може дати максимальну ефективність роботі над відновленням і створить нові економічні й технологічні зв'язки всередині демократичного світу», – зазначив Президент.

П'ятий пункт пропозицій Глави Української держави – об’єднання зусиль, щоб гарантувати стабільність на глобальному продовольчому ринку.

«Ми, країни – експортери зерна, здатні зробити це на основі поваги до прав людини таким чином, щоб більше не було цінових криз на продовольчому ринку і щоб кожна країна була впевнена, що їй не загрожує голод», – наголосив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Канади запевнив, що його країна продовжить не лише надавати допомогу Україні, а й консолідувати зусилля міжнародних партнерів, зокрема щодо санкцій.

«У цю річницю перемоги у війні в Європі ми стоїмо пліч-о-пліч і боронимо свободу, незалежність та міжнародне право. Будемо продовжувати накладати суворі санкції, зменшувати залежність від енергоресурсів із Росії та будемо боротися з дезінформацією, що йде з РФ. Ми будемо також поруч, щоб подолати всі виклики, які створює Путін, зокрема продовольчу небезпеку», – наголосив Джастін Трюдо.

Президент подякував лідерам «Групи семи» за готовність працювати спільно для захисту та зміцнення свободи й демократії у світі.

