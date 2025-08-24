Володимир Зеленський разом із Марком Карні взяв участь в оборонному форумі та зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у форумі, присвяченому оборонній співпраці з партнерами та виробництву для потреб сучасної війни.

Глава держави поспілкувався з міністрами оборони країн-партнерів, які прибули до України в День Незалежності.

У зустрічі взяли участь: міністр національної оборони Канади Девід Макгінті, міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєнє, віцепрем’єр-міністр – міністр національної оборони Румунії Лівіу-Іонут Моштяну, міністр оборони Швеції Пол Йонсон, заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець, постійний секретар Міністерства оборони Естонії Каймо Кууск, заступник державного секретаря з питань оборони, міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс.

Президент подякував міністрам, лідерам їхніх країн і народам за підтримку для України після початку повномасштабної агресії РФ.

На думку Володимира Зеленського, зараз розпочався процес побудови нової архітектури безпеки Європи, і одним із ключових її елементів мають бути гарантії безпеки для нашої країни.

«Ми розуміємо, що ці гарантії безпеки для майбутнього України та безпеки Європи базуються передусім на сильній українській армії», – наголосив Президент.

Учасники зустрічі акцентували, що важливо продовжувати розвиток оборонної промисловості України. Вони відзначили результативність реалізації данської моделі фінансування українського ОПК та обговорили інші можливі шляхи підтримки. Країни-партнери зацікавлені в різних форматах оборонної співпраці з Україною.

Під час форуму Володимиру Зеленському й Марку Карні продемонстрували новітні досягнення українського виробництва озброєнь і техніки.