Володимир Зеленський разом з іншими європейськими лідерами обговорив із Президентом Трампом, як підштовхнути ситуацію до миру та захистити українське небо

Під час розмови з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом ішлося про те, як підштовхнути ситуацію до реального миру, зокрема й шляхом запровадження повного комплексу санкцій проти Росії, та захист українського неба. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного з Президентом Франції Емманюелем Макроном спілкування з представниками ЗМІ в Парижі.

Розмова з Президентом США Дональдом Трампом відбулася після зустрічі коаліції охочих сьогодні в Парижі. У розмові взяли участь Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Президент Фінляндії Александр Стубб, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та спецпредставник Президента США Стівен Віткофф.

Володимир Зеленський подякував Президенту Трампу за підтримку та повідомив, що під час розмови йшлося про те, як підштовхнути ситуацію до реального миру. Зокрема, говорили про повний комплекс санкцій, який може позбавити Росію можливості фінансувати війну.

«Ми обговорили різні опції, і найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини війни грошей, позбавлення ресурсів», – наголосив Глава держави.

«Якщо Росія й надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, як вона зволікає з цим із березня, то ми разом з Америкою йдемо на додаткові санкції та дамо чітку відповідь на цю відмову Росії. Саме в такому контексті це прозвучало в нашій розмові з Президентом Трампом», – додав Емманюель Макрон.

Також ішлося про максимальний захист українського неба. Президент України зазначив, що, поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не повинні забирати життя.

«Ми розглядаємо один формат. Вчора детально про це говорили з Емманюелем, говорили вперше про такий формат. Сьогодні поділилися з партнерами, після цього поділилися з Президентом Трампом. Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно від них багато в цьому форматі захисту неба залежить, – якщо ми отримаємо від них позитивний сигнал, будемо раді поділитися цією інформацією», – додав Глава держави.

Лідери домовилися про подальші контакти.