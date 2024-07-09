Володимир Зеленський розпочав візит до США із вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки для участі в заходах 75-го саміту НАТО у Вашингтоні.

Глава держави разом із першою леді Оленою Зеленською у столиці США відвідали Меморіал жертвам Голодомору 1932–1933 років та вшанували пам’ять тих, хто постраждав від сталінського тоталітарного режиму.

Президентське подружжя також поспілкувалося з представниками української громади у Сполучених Штатах. Володимир Зеленський відзначив постійну активність і волонтерську допомогу українським воїнам з боку громади.

«Хочу подякувати за ваш голос. Він дуже гучний. Дякуємо за те, що на вулицях Сполучених Штатів не забувають про Україну. Це дає сигнал і в інші держави, європейські країни. Важливо зберігати цю єдність», – наголосив Президент.

Він також подякував за роботу української громади у США, спрямовану на якнайшвидше наближення України до членства в НАТО.

У Вашингтоні Володимир Зеленський проведе зустрічі з Президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, лідерами більшості та меншості в обох палатах Конгресу. Володимир Зеленський запрошений на 75-й саміт Північноатлантичного альянсу та візьме участь у засіданні Ради Україна – НАТО на рівні глав держав та урядів, проведе низку зустрічей із лідерами країн – учасниць саміту.

Зокрема, на полях заходу обговорюватимуть посилення української ППО та співпрацю в межах коаліції винищувачів.

