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Володимир Зеленський: Розведення сил поблизу Станиці Луганської – це перший крок до сталого припинення вогню

1 липня 2019 року - 09:26

Володимир Зеленський: Розведення сил поблизу Станиці Луганської – це перший крок до сталого припинення вогню

Розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської з обох боків – це перший крок до сталого припинення вогню. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Мені здається, це перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню Мінського процесу. Я розумію, що тільки час і конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов’язання. Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, але з’явилася крихка надія на початок завершення гарячої фази війни», – підкреслив Глава держави у своєму відеозверненні.

Володимир Зеленський також закликав громадян не піддаватися на провокації, не панікувати й дати військовим і дипломатам виконувати їхню складну роботу.

«Давайте зберігати спокій. Ніякої «зради» немає. Перемоги, на жаль, поки що теж немає. Але це, на мою думку, перший наш невеличкий успіх. Вітаю», – звернувся Президент до українців.

Нагадаємо, завершення розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської підтвердила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

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