Володимир Зеленський: Санкції – це правильна зброя проти агресора, яка не забирає життя людей

Для ефективності санкцій проти Російської Федерації, які вже діють і які обговорюються, потрібна єдина сильна позиція всього світу, яка б унеможливлювала обхід вказаних обмежень. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі спільнотою Стенфордського університету.

Глава держави нагадав, що провідні міжнародні експерти, які входять до групи Єрмака-Макфола, розробляють пропозиції щодо санкцій та надають їх провідним державам світу. Також ці експерти аналізують ефективність тих чи інших обмежень, застосованих проти РФ.

«Сьогодні, на жаль, Росія переважно обходить санкції. Чому? Тому що немає об’єднаної міцної позиції всього світу проти агресії РФ», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що народи багатьох країн світу сьогодні підтримують Україну, розуміють, на чиєму боці правда, хто винен у цій війні, хто забирає життя, а хто захищається. Це спонукає лідерів цих держав впроваджувати санкції проти агресора, оскільки вони бояться політичного тиску з боку суспільств.

«Але десь там тихенько за спиною допомагають Росії обійти багато санкцій. Тому ми не бачимо, щоб санкції дуже сильно тиснули на Російську Федерацію», – сказав Глава держави.

Він зробив акцент на тому, що санкції – це правильна зброя світу проти Росії, яка нині забирає життя українців.

«Санкції – це зброя, яка не забирає життя. Вона просто показує, що не можна так порушувати міжнародне право, права людей, суверенітет, не можна забирати чуже, тим паче не можна забирати життя людей. Ось для чого потрібні такі інструменти», – резюмував Президент.