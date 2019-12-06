Володимир Зеленський: Щоб реалізувати житлові програми для ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, потрібна координація зусиль влади

Президент України Володимир Зеленський закликав скоординувати зусилля державної влади та органів місцевого самоврядування для ефективного запуску держпрограм, спрямованих на забезпечення житлом учасників Антитерористичної операції/Операції об'єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

«Щоб реалізувати ці державні програми, головне завдання – скоординувати зусилля державної влади та органів місцевого самоврядування», – сказав Президент під час засідання Ради розвитку громад та територій.

Володимир Зеленський нагадав, що в листопаді було вирішено запустити програму кредитування, яка передбачає довгострокову державну позику під 3% річних на строк до 20 років при мінімальному власному внеску позичальника до 6% від вартості житла.

Зі свого боку міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда наголосила, що забезпечення житлом є механізмом соціалізації та інтеграції до нормального життя і ветеранів, і ВПО.

«У нас так склалося до приходу у владу нашої команди, що до ветеранів і внутрішньо переміщених осіб постійно ставилися, як до певного тягаря для держави. Це – неправильно», – зауважила Оксана Коляда.

Міністр повідомила, що житла потребують майже 80 тис. ветеранів та 400 родин внутрішньо переміщених осіб.

Також Оксана Коляда зазначила, що Мінветеранів уже розробило концепцію державної цільової програми щодо забезпечення житлом ветеранів і ВПО, яку вже скеровано на погодження з усіма необхідними органами влади.

«Це було зроблено на виконання вашого указу, пане Президенте. Я сподіваюся, що ми її дуже швидко погодимо та ухвалимо», – заявила міністр.

За результатами засідання Президент України зазначив, що розробленої урядом програми кредитування доступного житла недостатньо. Адже таким чином не вирішується, наприклад, проблема черг на житло для воїнів-інтернаціоналістів. Глава держави впевнений, що можна за рік закрити це питання, якщо одночасно реалізовувати програми як на державному, так і на місцевому рівнях.

«Ми хотіли з самого початку, пані Оксано, звернутися до всіх мерів і голів ОДА, щоб вони допомогли знайти місця та нерухомість. Щоб ви проговорили на своєму рівні з головними будівельними підрядниками й пішли назустріч людям», – зазначив Володимир Зеленський.

Також Президент заявив, що повинні існувати програми кредитування і для працевлаштованих, і для тих, хто не має змоги оплатити позику.

«Хочу, щоб ми з вами на рівні голів ОДА у ваших областях взяли інформацію з кожного міста, де можна побудувати таке житло. У деяких випадках воно має бути навіть безкоштовним. Упевнений, що це можна зробити», – наголосив Президент, закликавши підготувати таку інформацію до кінця січня.