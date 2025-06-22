Володимир Зеленський скоординував з Марком Рютте кроки в межах саміту НАТО

У Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави подякував за запрошення на саміт Північноатлантичного альянсу. Це чіткий сигнал, що Україна – серед пріоритетів порядку денного НАТО.

Марк Рютте наголосив, що цьогорічний захід є продовженням саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року, на якому було ухвалене рішення про те, що шлях України до Альянсу незворотний.

«Рішення Вашингтонського саміту минулого року були дуже важливими, і важливо, що цей курс не змінюється», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив: Україна розраховує на те, що в підсумковій декларації саміту НАТО будуть сигнали щодо подальшої підтримки українців у боротьбі проти російської агресії.

Лідери скоординували кроки в межах саміту та обговорили спільні очікування від його результатів.

Володимир Зеленський наголосив, що РФ продовжує свій ракетно-дроновий терор проти цивільної інфраструктури та людей. Тому одним із головних фокусів обговорення було посилення ППО та підтримка розвитку вітчизняного оборонного виробництва з боку країн – членів НАТО.

Крім того, ішлося про доступ партнерів – членів Північноатлантичного альянсу до закупівель зброї.