Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути – звернення Президента
Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути – звернення Президента

22 червня 2025 року - 22:47

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський скоординував з Марком Рютте кроки в межах саміту НАТО

24 червня 2025 року - 17:07

Новий оборонний пакет, спільне виробництво дронів та подальший тиск на РФ: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Нідерландів

24 червня 2025 року - 16:42

У Chatham House Президент України зустрівся з керівниками британських аналітичних і дослідних центрів

23 червня 2025 року - 23:22

Володимир Зеленський і Кір Стармер зустрілися з військовими, які проходять навчання за програмою Interflex у Великій Британії

23 червня 2025 року - 23:02

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Королівства Нідерланди
Офіційний візит Президента України до Королівства Нідерланди

24 червня 2025 року - 14:22

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський скоординував з Марком Рютте кроки в межах саміту НАТО

24 червня 2025 року - 17:07

Володимир Зеленський скоординував з Марком Рютте кроки в межах саміту НАТО

У Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави подякував за запрошення на саміт Північноатлантичного альянсу. Це чіткий сигнал, що Україна – серед пріоритетів порядку денного НАТО.

Марк Рютте наголосив, що цьогорічний захід є продовженням саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року, на якому було ухвалене рішення про те, що шлях України до Альянсу незворотний. 

«Рішення Вашингтонського саміту минулого року були дуже важливими, і важливо, що цей курс не змінюється», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив: Україна розраховує на те, що в підсумковій декларації саміту НАТО будуть сигнали щодо подальшої підтримки українців у боротьбі проти російської агресії.

Лідери скоординували кроки в межах саміту та обговорили спільні очікування від його результатів.

Володимир Зеленський наголосив, що РФ продовжує свій ракетно-дроновий терор проти цивільної інфраструктури та людей. Тому одним із головних фокусів обговорення було посилення ППО та підтримка розвитку вітчизняного оборонного виробництва з боку країн – членів НАТО.

Крім того, ішлося про доступ партнерів – членів Північноатлантичного альянсу до закупівель зброї.

ф

Офіційний візит Президента України до Королівства Нідерланди

24 червня 2025 року - 14:22
Версія для друку