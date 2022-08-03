Володимир Зеленський: Сьогодні замало просто співчувати Україні, потрібно допомагати справами й словом, особливо протидіючи пропаганді РФ у країнах Азії та Африки 

Не можна стояти осторонь агресивної війни, яку веде Росія проти України, якщо ви поділяєте демократичні принципи. Щоб перемогти тиранію, потрібна рішуча й дієва підтримка від людей у всьому світі. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами провідних закладів вищої освіти Австралії.

«Це боротьба автократії проти демократії. Тому не можна стояти осторонь, якщо ти захищаєш спільні з Україною принципи. Я впевнений, що у світі більшість людей і країн захищає ті самі цінності, які ми боронимо сьогодні на полі бою ціною власного життя», – зазначив він.

Глава держави зауважив, що зараз замало лише співчувати Україні та українцям – потрібна дієва підтримка.

«Ми вдячні за це, за підтримку словом, але, звичайно, потрібна підтримка справами. Щоб перемогти тиранію, треба бути дуже конкретними. І просто зараз. Адже щохвилини, щогодини, щодоби ми втрачаємо найголовніше, що нам дала планета Земля, Бог і наші батьки, – це життя людей», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував австралійським громадянам, які підтримують Україну як волонтери та передають гуманітарну допомогу.

Він також зазначив, що нині у світі розгортається інформаційна війна, оскільки Росія має велику пропагандистську машину, на фінансування якої витрачає мільярдні бюджети.

«Нам усе зрозуміло про Росію. Ми знаємо, що ворог прийшов на нашу землю. Але в різних куточках світу, які розташовані далеко від України – на Африканському континенті, в Азії, – Росія поширює дезінформацію про те, що вони ні на кого не напали. І в деяких куточках світу це працює. Навіть після восьми років війни люди не можуть відкрити своє серце правді. Іноді їх влаштовує, іноді їхні бізнес-інтереси для них вагоміші при ухваленні рішень, ніж життя людей», – пояснив Володимир Зеленський.

У зв’язку з цим Глава Української держави закликав студентів, молодь, яка активно користується соціальними мережами, поширювати у своїх країнах правдиву інформацію про Україну й те, що з нею відбувається.

Володимир Зеленський наголосив, що як Президент щодня робить усе, аби Росія не змогла ніде на планеті знайти союзників у цій несправедливій загарбницькій війні.

«На щастя, я це роблю не один, робимо ми всі – багато лідерів у світі працює над тим, щоб донести правду. І ми бачимо, що Росія втрачає союзників», – сказав Глава держави.

Він зазначив, що хотів би, щоб така впливова держава, як Китай, приєдналася до об’єднаної світової позиції щодо війни Росії проти України.

«Сьогодні Китай балансує й має нейтралітет. Я скажу чесно, що цей нейтралітет – набагато краще, ніж якби Китай приєднався до Росії. Я вірю, що суспільство Китаю, народ цієї держави зробить розумний вибір. Все-таки для нас важливо, щоб Китай не допомагав Росії», – розповів Президент.

Спілкування відбувалося на базі Австралійського національного університету. Модератором виступила ректор цього вишу, колишній міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп. У онлайн-форматі до заходу долучилися представники майже 20 освітніх закладів.