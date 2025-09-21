Володимир Зеленський та Анналена Бербок обговорили пріоритети України під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Анналеною Бербок.
Обговорили пріоритети України під час 80-ї сесії Генасамблеї. Президент зазначив, що увага Генеральної Асамблеї до ситуації на окупованих територіях України має залишатися на порядку денному до повного припинення окупації.
Анналена Бербок чітко запевнила в повній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України.
Сторони також говорили про щорічну резолюцію щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях. Під час цієї сесії Україна подасть оновлений проєкт резолюції та розраховує на підтримку.
Окрема увага – резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей. Президент зазначив, що Україна спільно з партнерами працюватиме над ініціюванням і просуванням її проєкту.