Володимир Зеленський та Анналена Бербок обговорили пріоритети України під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Анналеною Бербок.

Обговорили пріоритети України під час 80-ї сесії Генасамблеї. Президент зазначив, що увага Генеральної Асамблеї до ситуації на окупованих територіях України має залишатися на порядку денному до повного припинення окупації.

Анналена Бербок чітко запевнила в повній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України.

Сторони також говорили про щорічну резолюцію щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях. Під час цієї сесії Україна подасть оновлений проєкт резолюції та розраховує на підтримку.

Окрема увага – резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей. Президент зазначив, що Україна спільно з партнерами працюватиме над ініціюванням і просуванням її проєкту.