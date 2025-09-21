Президент:

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента
21 вересня 2025 року - 21:09

ностанні новини

Виступ Президента під час засідання високого рівня Ради Безпеки ООН щодо України

24 вересня 2025 року - 01:27

Володимир Зеленський та Анналена Бербок обговорили пріоритети України під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

24 вересня 2025 року - 00:57

У Нью-Йорку Олена Зеленська взяла участь у заході, присвяченому освіті в Україні під час війни

24 вересня 2025 року - 00:20

Продовження гуманітарної допомоги та важливість тиску на Росію: Президент України провів першу зустріч зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну

24 вересня 2025 року - 00:03

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
23 вересня 2025 року - 03:47

Володимир Зеленський та Анналена Бербок обговорили пріоритети України під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Анналеною Бербок.

Обговорили пріоритети України під час 80-ї сесії Генасамблеї. Президент зазначив, що увага Генеральної Асамблеї до ситуації на окупованих територіях України має залишатися на порядку денному до повного припинення окупації.

Анналена Бербок чітко запевнила в повній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України.

Сторони також говорили про щорічну резолюцію щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях. Під час цієї сесії Україна подасть оновлений проєкт резолюції та розраховує на підтримку.

Окрема увага – резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей. Президент зазначив, що Україна спільно з партнерами працюватиме над ініціюванням і просуванням її проєкту.

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом США Дональдом Трампом на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Участь Президента в саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року.
