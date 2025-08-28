Президент:

Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру – звернення Президента

28 серпня 2025 року - 20:18

Президент ушанував пам'ять загиблих унаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня

29 серпня 2025 року - 21:02

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта скоординували кроки для посилення тиску на Росію та підтримки України

29 серпня 2025 року - 19:25

Президент узяв участь у першій церемонії поховання воїнів на Національному військовому меморіальному кладовищі

29 серпня 2025 року - 19:07

Президент зустрівся з лідером фракції альянсу зелених і лейбористів у Палаті представників Нідерландів

29 серпня 2025 року - 18:40

Президент ушанував пам'ять загиблих унаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня

29 серпня 2025 року - 20:55

29 серпня 2025 року - 19:25

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта скоординували кроки для посилення тиску на Росію та підтримки України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, щоб обговорити необхідність посилення тиску на Росію та збільшення підтримки України. 

Антоніу Кошта висловив співчуття українцям, усім родинам, які втратили рідних і близьких унаслідок російського обстрілу Києва в ніч на 28 серпня. Глава держави подякував за солідарність з українським народом. Президент України поінформував, що станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей. Десятки людей постраждали. Цей удар продемонстрував справжні наміри російського очільника – продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна багато разів заявляла про готовність до зустрічі на рівні лідерів. Зокрема, саме про це йшлося під час переговорів із Президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами. Водночас Росія не демонструє жодних сигналів про таку ж готовність зі свого боку. Глава держави акцентував, що саме тому потрібно посилювати тиск на РФ. Україна розраховує, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді сильним.

Лідери обговорили напрацювання гарантій безпеки. Володимир Зеленський зазначив, що зараз триває робота над фіналізацією всіх компонентів. Гарантії складатимуться з трьох блоків. Президент наголосив, що однією з основних гарантій безпеки має бути членство нашої держави у Євросоюзі. Україна очікує, що вже найближчим часом матиме спільний із Молдовою прогрес у цьому питанні.

Окрема увага – додатковому фінансуванню для виробництва українських дронів та реалізації програм SAFE і PURL. Антоніу Кошта запевнив у готовності сприяти підвищенню ефективності цих інструментів.

Володимир Зеленський запросив Президента Європейської ради приїхати до України.

