Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Співпраця та рішучість – це дві відповіді на питання про закінчення війни та наближення миру – звернення Президента України
Співпраця та рішучість – це дві відповіді на питання про закінчення війни та наближення миру – звернення Президента України

26 лютого 2024 року - 19:34

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський та Еді Рама підписали Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією

28 лютого 2024 року - 11:56

У Тирані Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Албанії

28 лютого 2024 року - 11:49

У Саудівській Аравії Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом

27 лютого 2024 року - 19:00

У межах інформаційної кампанії «Викрадені голоси» історії українських дітей пролунали у штаб-квартирі ООН

27 лютого 2024 року - 11:27

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Візит Президента України до Албанії та участь у Саміті «Україна – Південно-Східна Європа»
Візит Президента України до Албанії та участь у Саміті «Україна – Південно-Східна Європа»

28 лютого 2024 року - 10:29

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський та Еді Рама підписали Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією

28 лютого 2024 року - 11:56

Володимир Зеленський та Еді Рама підписали Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Албанією

Під час зустрічі в Тирані Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама підписали Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Албанія.

Документ сприятиме розвитку співпраці з Албанією та зміцненню позицій України в Балканському регіоні.

Згідно з Договором, Україна та Албанія розвиватимуть взаємовигідне співробітництво в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, культури, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації, туризму та спорту.

Передбачається також встановлення комерційних контактів між державними і приватними підприємствами та організаціями двох держав.

Крім того, сторони співпрацюватимуть у сфері охорони довкілля, застосування екологічно чистих технологій та раціонального використання природних ресурсів.

Україна й Албанія забезпечуватимуть розширення контактів між громадянами та державними й недержавними організаціями, профспілками, навчальними та культурними закладами, молодіжними і спортивними організаціями двох держав.

Також Україна та Албанія співпрацюватимуть у питаннях боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, наркоторгівлею, торгівлею людьми, контрабандою всіх видів, зокрема й культурних та історичних цінностей.

ф

Візит Президента України до Албанії та участь у Саміті «Україна – Південно-Східна Європа»

28 лютого 2024 року - 10:29
Версія для друку