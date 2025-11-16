Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали документ, що дає Україні змогу придбати 100 літаків Rafale

На військово-повітряній базі у французькому місті Велізі-Віллакубле Президент України Володимир Зеленський і Президент Франції Емманюель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.

Цей документ дасть Україні змогу придбати військове обладнання французької оборонної промислової та технологічної бази для модернізації вітчизняних Збройних Сил.

Передусім ідеться про 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP/T, радари до систем ППО, ракети класу «повітря – повітря» та авіабомби. Також передбачена можливість передачі технологій і спільного виробництва літаків із локалізацією в Україні.

«Я дуже вдячний Франції від найпершого візиту. Дякую Емманюелю Макрону та всьому французькому народові. Але цей момент – це щось особливе та справді історичне для обох націй. Нові літаки, нове посилення, нові кроки для зміцнення нашої армії та нашої країни», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, Україна та Франція спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі й працюватимуть над розвитком критичних технологій і компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники. Спільні проєкти між українською та французькою оборонними галузями розпочнуться вже цього року.

«Це короткострокова, середньострокова та довгострокова перспектива. І все це потрібне. І навіть якщо мир був би підписаний завтра, це все одно необхідно, оскільки гарантією цього миру є наявність міцної української армії, здатної чинити опір. Ці потужності це забезпечать», – наголосив Емманюель Макрон.

Перед підписанням декларації лідери зустрілися з керівниками французьких оборонних підприємств. Кожен із них детально розповів про технічні характеристики, особливості використання, переваги конкретного виду зброї, спроможності й терміни виробництва.