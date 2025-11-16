Президент:

Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України – звернення Президента
16 листопада 2025 року - 07:53

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон взяли участь в українсько-французькому форумі з питань спільного виробництва дронів

17 листопада 2025 року - 18:11

Володимир Зеленський: Будемо разом збільшувати промисловий і технологічний потенціал України та Франції

17 листопада 2025 року - 16:18

Заява Президента України під час спільного з Президентом Франції спілкування з журналістами

17 листопада 2025 року - 16:08

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали документ, що дає Україні змогу придбати 100 літаків Rafale

17 листопада 2025 року - 13:44

Робочий візит Президента України до Франції
17 листопада 2025 року - 11:57

У Парижі Президент України Володимир Зеленський і Президент Франції Емманюель Макрон взяли участь в українсько-французькому форумі з питань спільного виробництва дронів.

Глава держави розповів про застосування Україною різних типів дронів, зокрема далекобійних і морських, виробничі спроможності та готовність до спільного з Францією виробництва. Володимир Зеленський закликав до партнерства між бізнесами й оборонними відомствами країн.

Під час форуму обговорили можливі напрями спільного виробництва дронів — створення спільних підприємств та інвестиції.

Лідери мають однакову позицію: така співпраця не лише посилить Україну та Францію, а й сприятиме зміцненню європейської безпеки загалом.

Робочий візит Президента України до Франції

17 листопада 2025 року - 11:57
Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Президента Франції Емманюеля Макрона в Парижі, 17 листопада 2025 року.
