Володимир Зеленський та Емманюель Макрон взяли участь в українсько-французькому форумі з питань спільного виробництва дронів

У Парижі Президент України Володимир Зеленський і Президент Франції Емманюель Макрон взяли участь в українсько-французькому форумі з питань спільного виробництва дронів.

Глава держави розповів про застосування Україною різних типів дронів, зокрема далекобійних і морських, виробничі спроможності та готовність до спільного з Францією виробництва. Володимир Зеленський закликав до партнерства між бізнесами й оборонними відомствами країн.

Під час форуму обговорили можливі напрями спільного виробництва дронів — створення спільних підприємств та інвестиції.

Лідери мають однакову позицію: така співпраця не лише посилить Україну та Францію, а й сприятиме зміцненню європейської безпеки загалом.