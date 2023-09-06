Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен обговорили подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави наголосив, що Ентоні Блінкен відвідує Україну втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії. Володимир Зеленський назвав цей візит важливим проявом незмінної підтримки нашої країни та її громадян з боку Сполучених Штатів у боротьбі з агресором.

«Це важкий виклик, складний період для нашого суспільства, і я високо ціную візити американських партнерів. Дуже вдячний вам, Президенту Байдену та всьому американському народу за підтримку України», – сказав Володимир Зеленський.

Він докладно поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті, а також про нагальні оборонні потреби українських захисників, зокрема в далекобійній зброї, артилерії та бронетехніці.

У цьому зв’язку було відзначено лідерські позиції США в забезпеченні комплексної військової, фінансової та гуманітарної підтримки.

З огляду на продовження ракетного терору з боку Росії було наголошено на необхідності зміцнення спроможностей України у ППО, адже створення надійного повітряного щита є запорукою розвитку економіки та збереження життів українців.

Глава держави підтвердив запрошення американській стороні взяти участь у Форумі оборонних індустрій, запланованому на осінь поточного року.

«Я надзвичайно вдячний за те, що США є лідером в оборонних питаннях, забезпечують консолідовану міжнародну підтримку в наданні необхідної зброї. Український народ, Збройні Сили повністю це розуміють і щиро вдячні за це», – констатував він.

Володимир Зеленський зазначив, що для України є важливою допомога Сполучених Штатів в енергетичному секторі, особливо напередодні зимового періоду.

Під час зустрічі було детально обговорено подальші шляхи реалізації Української формули миру.

Президент висловив подяку за роль США в ухваленні декларації «Групи семи» про підтримку України та відзначив початок переговорів зі Сполученими Штатами щодо підготовки проекту відповідного двостороннього договору.

Було приділено увагу питанням підготовки до ключових міжнародних заходів, а також відзначено важливість третього Саміту перших леді та джентльменів у Києві.