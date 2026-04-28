Володимир Зеленський та генеральний директор МАГАТЕ обговорили ситуацію довкола тимчасово окупованої Запорізької АЕС

У Національному музеї «Чорнобиль» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.

Глава держави подякував генеральному директору МАГАТЕ та його команді за візит до нашої країни в сорокові роковини Чорнобильської катастрофи. Президент зауважив, що зустріч у музеї, присвяченому Чорнобильській катастрофі, є дуже символічною й нагадує про справжню ціну руйнівних наслідків ядерної аварії.

Володимир Зеленський зазначив, що Україні відомо про зусилля Росії з формалізації та легалізації свого перебування на Запорізькій атомній електростанції. За словами Президента, це неприйнятно, і для безпечної експлуатації станція має повернутися під керівництво ліцензованого оператора та ядерного регулятора України.

Обговорили також тимчасові відключення від електропостачання блоків АЕС, зниження їхньої потужності та можливі наслідки цих злочинних дій.

Володимир Зеленський та Рафаель Гроссі домовилися продовжувати місії МАГАТЕ для забезпечення постійного моніторингу стану станції.