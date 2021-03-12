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Володимир Зеленський та Гітанас Наусєда підписали Спільну декларацію щодо європейської перспективи України

18 березня 2021 року - 13:53

Президент України Володимир Зеленський та Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда, який перебуває в Україні з офіційним візитом, підписали Спільну декларацію щодо європейської перспективи України.

Спільна декларація фіксує підтримку європейської перспективи нашої держави з боку Литовської Республіки.

Документ визначає, що, відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз, Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 цього Договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань.

При цьому Литовська Республіка підтримає Україну, коли наша держава вирішить подати заявку на членство в ЄС.

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