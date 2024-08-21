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Зустріч Президента України з Премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді
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Володимир Зеленський та Нарендра Моді вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії

23 серпня 2024 року - 13:04

Володимир Зеленський та Нарендра Моді вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії

Президент Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ.

Лідери поклали іграшки до місця мультимедійного мартирологу «Діти» в Києві та вшанували пам'ять загиблих юних українців хвилиною мовчання.

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів Володимиру Зеленському й Нарендрі Моді про історію створення цієї експозиції та російські обстріли місць, де перебувають діти, зокрема про ракетний удар по найбільшій дитячій лікарні «Охматдит».

З початку повномасштабного російського вторгнення загинули 570 українських дітей. Утім, ця цифра неостаточна – немає всієї інформації з тимчасово окупованих територій. Через постійні російські атаки кількість жертв збільшується.

Мультимедійний проєкт «Діти» створили в червні 2022 року з нагоди Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. У мартирологу відображені імена та фотографії юних українців, яких убила держава-агресорка.

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Зустріч Президента України з Премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді

23 серпня 2024 року - 13:07
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