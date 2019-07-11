Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко обговорили питання підготовки до Другого форуму регіонів України та Білорусі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

Президент Лукашенко підтвердив готовність відвідати Україну з візитом на запрошення Володимира Зеленського та взяти участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі, запланованому на жовтень 2019 року.

Глави держав відзначили важливість подальшого розвитку ефективної двосторонньої співпраці у таких сферах, як аграрне виробництво та харчова промисловість, транспорт і транзит.