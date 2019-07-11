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Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо посилення люстрації
Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо посилення люстрації

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Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко обговорили питання підготовки до Другого форуму регіонів України та Білорусі

31 липня 2019 року - 14:46

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

Президент Лукашенко підтвердив готовність відвідати Україну з візитом на запрошення Володимира Зеленського та взяти участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі, запланованому на жовтень 2019 року.

Глави держав відзначили важливість подальшого розвитку ефективної двосторонньої співпраці у таких сферах, як аграрне виробництво та харчова промисловість, транспорт і транзит.

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