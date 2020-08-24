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Володимир Зеленський: Танкера Delfi на одеському пляжі вже немає – ми побороли цю історію

12 вересня 2020 року - 18:11

Володимир Зеленський: Танкера Delfi на одеському пляжі вже немає – ми побороли цю історію

Протягом восьми місяців власники судна Delfi не прибирали затонулий танкер з пляжу Одеси й не давали державі можливості виконати відповідні роботи. Крім того, компанія не вживала заходів з недопущення забруднення акваторії нафтопродуктами. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з представниками ЗМІ під час робочої поїздки на Одещину.

«Всіх вітаю – танкера Delfi на пляжі вже немає. Побороли цю історію», – сказав Глава держави.

За словами Президента, місцева влада виявилася нездатною впоратися з цим питанням. Він подякував усім, хто допоміг владнати ситуацію, серед іншого – Міністерству інфраструктури, Адміністрації морських портів, водолазам і рятувальникам.

«Пройшло 50 днів. Всіх робіт було 30 днів. Розумію, що це довго, але в цілому, якщо взяти термін, за який держава змогла відбуксирувати танкер, я вважаю, що це було швидко», – зазначив Володимир Зеленський.

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