Володимир Зеленський у Брюсселі закликав ЄС посилити санкційний тиск на Росію

Україна має продовжувати рух до Європейського Союзу, а європейська інтеграція – це гарантія незалежності української держави. Про це під час спільного брифінгу з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави висловив подяку Дональду Туску та Президенту Європейської комісії Жан-Клоду Юнкеру за запрошення до Брюсселя та особливе відчуття єдності та взаєморозуміння.

«За підсумками моїх зустрічей можу впевнено сказати, що Європейський Союз залишатиметься надійним партнером України на шляху створення нових історій успіху. Європейська інтеграція – це, насамперед, забезпечення системних внутрішніх змін у державі та імплементація реформ і зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС», – наголосив Президент.

За словами Глави держави, він разом зі своєю командою налаштований впроваджувати реформи та змінювати на краще життя в Україні, а ініційовані ним дострокові вибори до парламенту покликані прискорити процес перезавантаження політичної системи, яка просякнута корупцією.

«Окремим надважливим напрямом нашої й особисто моєї роботи буде активізація боротьби з корупцією, забезпечення ефективної діяльності антикорупційних органів, судова реформа та створення електронного урядування. Серед своїх пріоритетних завдань бачу також протидію російській агресії та консолідацію міжнародної підтримки у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України», – зазначив він.

Президент України подякував Президенту Європейської Ради за незмінну позицію ЄС на підтримку України та закликав до подальшого посилення санкційного тиску на Росію з тим, щоб повернути мир в Україну.

Володимир Зеленський та Дональд Туск обговорили ситуацію щодо незаконно затриманих у Росії громадян України, зокрема 24 військових моряків, та спільні зусилля для їхнього звільнення. Також ішлося про можливості покращення життя українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Президент заявив, що буде радий вітати європейських партнерів 8 липня на саміті Україна – ЄС у Києві.

«Це буде важлива нагода надати новий, потужний імпульс розвитку наших відносин. За результатами зустрічі ми дійшли висновку, що не тільки Україні потрібен Євросоюз як гарант її успіху як незалежної та заможної держави, але й Євросоюзу потрібна Україна – демократична, дружня, стабільна, сильна», – наголосив Глава держави.

Зі свого боку Президент Європейської Ради наголосив, що перший закордонний візит Президента України до Брюсселя є дуже серйозним сигналом, а Євросоюз завжди буде готовим допомогти Україні посилювати демократію і верховенство права, боротися з корупцією, стабілізувати економіку та продовжувати реформи енергетичного сектору.

Він також підкреслив, що Євросоюз готовий продовжувати роботу над імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і надаватиме фінансову підтримку українським реформам.

Дональд Туск повідомив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським обговорювалися загрози для безпеки України.

«Євросоюз залишатиметься на своєму курсі й надалі підтримуватиме суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Ми засуджуємо рішення Росії про надання російського громадянства українцям на Донбасі та мешканцям Криму. Це суперечить Мінським угодам», – наголосив він.

За словами Президента Європейської Ради, Євросоюз надалі закликає Росію звільнити незаконно затриманих громадян України, включно з 24 моряками.

Також Дональд Туск підкреслив, що Україна може покладатися на Європейський Союз, який залишатиметься її найкращим другом і союзником.