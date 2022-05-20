Володимир Зеленський у Києві зустрівся з Прем’єр-міністром Португалії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Португальської Республіки Антоніу Коштою, який перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави зауважив, що це – перший візит очільника уряду Португалії в Україну. Він назвав символічним, що Антоніу Кошта відвідав нашу країну в День Європи, адже сьогодні український народ захищає незалежність і свободу, які є спільними для всіх європейців.

«Сьогодні, під час зустрічі я знову відчув саме таку ціннісну близькість і спільне розуміння нашими народами майбутнього Європи. Португалія допомагає Україні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Я вдячний вашій країні й особисто вам, пане Прем’єр-міністре, за надану оборонну, політичну та гуманітарну допомогу, а також велику підтримку наших громадян, вимушено переміщених українців, які виїхали через війну і сьогодні перебувають на Європейському континенті в різних державах, зокрема в Португалії», – сказав Президент, звертаючись до Антоніу Кошти під час спільної зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Києві.

Володимир Зеленський також високо оцінив готовність Португалії надати фінансову допомогу Україні.

«Відповідні домовленості про виділення Португалією фінансової допомоги сьогодні будуть формалізовані на урядовому рівні», – повідомив Глава держави.

Крім того, за його словами, під час зустрічі було обговорено широке коло важливих питань, які пов'язані із захистом України, зокрема подальшу оборонну допомогу. Також була приділена увага питанню притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

«Домовилися й надалі посилювати санкційний тиск на агресора. Ключове питання зараз – це шостий санкційний пакет проти Росії, який обов'язково має містити ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти. Цінуємо розуміння Португалією того, що Росія використовує все це саме для тиску на Україну та об'єднану Європу», – зазначив Володимир Зеленський.

Співрозмовники також предметно обговорили європейську інтеграцію України.

«Розраховуємо, що державний голос Португалії буде на підтримку нашої країни щодо статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу під час розгляду цього питання на засіданні Європейської Ради в червні», – сказав Президент.

Окрему увагу було приділено повоєнній відбудові України. Володимир Зеленський очікує на активне долучення Португалії до цього процесу.

Зі свого боку Антоніу Кошта підтвердив готовність долучитися до відбудови України після війни. Він зазначив, що його країна може стати куратором відновлення шкіл і дитячих садків, які були зруйновані внаслідок бойових дій. За словами Антоніу Кошти, Португалія має значний досвід у проектуванні та будівництві навчальних закладів, який вона зможе використати в Україні.

Прем’єр-міністр Португальської Республіки відзначив опір українського народу варварському й цілковито незаконному вторгненню Росії й той приклад мужності, який українці показали всьому світові.

Він зауважив близькість народів України та Португалії, зокрема завдяки великому внеску української громади у розвиток португальської економіки в останні десятиліття.

Антоніу Кошта запевнив Україну в підтримці з боку його країни задля досягнення перемоги у війні та встановлення миру в усій Європі.

Очільник уряду Португалії також заявив, що його країна з нетерпінням очікує звіту Європейської комісії щодо перспектив інтеграції України з Євросоюзом та готова ділитися власним досвідом набуття членства в ЄС.

Антоніу Кошта висловився на підтримку міжнародних санкцій та збільшення інвестицій в альтернативні джерела енергії та шляхи постачання енергоносіїв у Європу, щоб подолати залежність від Росії.