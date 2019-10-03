Володимир Зеленський у Маріуполі зустрівся з віце-президентом ЄБРР

У рамках інвестиційного форуму RE:THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію.

«Дякую ЄБРР за реальні кроки щодо розвитку української економіки та ефективну співпрацю», – наголосив Володимир Зеленський.

Cторони обговорили умови збереження високого рівня інвестицій в Україну та погодилися, що інвестори приходитимуть у разі стабільності, передбачуваності, а програма МВФ додасть інвестиційної впевненості.

Під час зустрічі наголошувалося, що у 2019 році Україна вперше стане найбільшою країною операцій Європейського банку реконструкції та розвитку. Цьогоріч інвестиції ЄБРР в Україну сягнули 1 млрд євро, що є рекордом за останні 5 років.

Сторони обговорили нові проекти Банку, що будуть спрямовані на розвиток регіональних доріг. Інвестиції становитимуть понад 300 млн євро.

Віце-президент ЄБРР привітав продуктивну роботу українського парламенту. Він наголосив, що ЄБРР очікує на імплементацію ухвалених рішень.

Сторони детально обговорили антикорупційну, енергетичну та судову реформи, а також реформу правоохоронних органів України.