Володимир Зеленський у медцентрі «Нові Санжари» зустрівся з громадянами, які перебували на обсервації після евакуації з Уханя

Президент Володимир Зеленський відвідав медичний центр Національної гвардії України «Нові Санжари» в Полтавській області, де завершилася обсервація евакуйованих з китайського міста Ухань українців та іноземних громадян.

За період меднагляду у жодної людини, що прибула з Китаю, не було виявлено захворювання на коронавірус, тому всі вони можуть повертатися до звичайного життя.

Глава держави зустрівся з громадянами на майданчику перед корпусом, у якому вони перебували. Володимир Зеленський побажав усім присутнім здоров'я та привітав їх із тим, що всі вони завершують обсервацію з добрим самопочуттям. Він подякував евакуйованим за терпіння й те, що вони мужньо витримали карантин і всі події, що були з ним пов'язані.

Володимир Зеленський також подякував лікарям, працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національній гвардії, МВС, голові Полтавської обласної державної адміністрації, а також Міністерству охорони здоров’я. «Молодці, справді добре попрацювали», – сказав Президент.

Крім того, Глава держави висловив подяку екіпажу літака, який здійснював евакуацію громадян з Китаю й теж був направлений на обсервацію.

Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами на території медцентру відзначив, що раніше Україні не доводилося стикатися з необхідністю евакуації своїх громадян з інших країн через епідемію. Але всі відомства працювали злагоджено і впоралися з ситуацією.

«Всі дуже швидко об’єдналися – ДСНС, МВС, від нас – обласна державна адміністрація. Не все було добре в інших правоохоронних органів, які повинні були працювати», – зауважив Володимир Зеленський.

«Ви знаєте, що було штучне блокування. На жаль, цю інформацію Нацгвардія отримала пізніше, ніж це все було заплановано. Значить, хтось недопрацював», – додав Президент.

Глава держави також запевнив, що люди, які госпіталізовані у Чернівцях з підозрою на коронавірус, забезпечені необхідними умовами.

Через поширення вірусу у світі Президент закликав українців здійснювати менше закордонних візитів та зосередитися на внутрішньому туризмі.

«У порівнянні з багатьма країнами Європи у нас найменша кількість цих випадків, і ми це контролюємо. У нас прекрасна країна, у нас багато місць, де можна нормально відпочити, доки ця історія завершиться», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час відвідання медичного центру Президент дізнався, що серед тих, хто сьогодні закінчує перебування на обсервації, є іменинник – українець, дитячий тренер з фехтування 28-річний Євген Стаценко.

Володимир Зеленський привітав іменинника з днем народження та успішним завершенням карантину й подарував годинник.