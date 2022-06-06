Володимир Зеленський: У мене як у Президента держави, що воює, пріоритет один – як війну перетворити на нашу перемогу

Війна з російським агресором триває, і не варто готувати ворога, розповідаючи, де та скільки у нас військових і техніки; водночас українське суспільство та міжнародна спільнота мають знати правду про те, що відбувається на фронті, хто кого вбиває й катує. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста.

За словами Глави держави, ситуація на сході складна, у чому він особисто переконався, відвідавши вчора передові позиції українських військ у Запорізькій, Донецькій і Луганській областях.

«Ситуацію на Сєвєродонецькому напрямі ми тримаємо. Їх (ворога. – Ред.) більше, вони потужніші, однак у нас є всі шанси боротися на цьому напрямі», – сказав Президент.

Він зазначив, що в Сєвєродонецьку залишилося 10-15% населення. Схожа ситуація і в Лисичанську, що на Луганщині.

Відповідаючи на запитання, чи не доцільніше відвести українські сили із Сєвєродонецька на кращі позиції, Глава держави зазначив, що потім повернутися на ці позиції може бути дорожче з погляду втрат. За його словами, рішення щодо Сєвєродонецька ухвалюватимуть залежно від розвитку ситуації, зараз вона непроста, але українські військові утримують позиції.

«Щодо Запоріжжя, то там найзагрозливіша ситуація, бо там частина (області. – Ред.) окупована, а Запоріжжя ворог постійно хоче окупувати», – розповів Володимир Зеленський.

На Харківському напрямку, за словами Глави держави, українські війська крок за кроком деокуповують села.

Президент наголосив, що війна в Україні триває, і важливо в інформаційному просторі доносити правду про героїзм наших воїнів і жорстокість ворога, а не розкривати секрети українських захисників.

«У мене як у Президента держави, що воює, пріоритет лише один – це війна і як війну перетворити на мир, на нашу перемогу. Я задля цього роблю абсолютно все», – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що не бачить проблем зі свободою слова в Україні, навіть попри воєнний стан.

«Мене цікавить об’єднаність журналістів навколо головної перемоги, не навколо однієї чи іншої людини, а навколо збереження сотень тисяч наших людей», – наголосив Президент.

Глава держави зробив акцент на тому, що інформаційна зброя є потужною, і важливо, щоб «вона була спрямована не собі в голову, а проти ворога».

На переконання Володимира Зеленського, об’єднання українських телеканалів у форматі телемарафону було правильним рішенням.

«Що можна говорити, те говорять лише військові й Президент… Журналісти, блогери, навіть Президент про деякі речі не можуть говорити в ефірі, щоб армія була міцною, а не такою, про секрети якої всі знають», – наголосив він.

Володимир Зеленський додав, що військові, які коментують перебіг воєнних дій, відповідають за озвучену інформацію і розуміють, що можна оприлюднювати, а що ні, щоб не допомагати ворогу.

Водночас Президент зауважив, що представники ЗМІ відіграють важливу роль у донесенні правди до суспільства та міжнародної спільноти.

«У правді зацікавлені ми. Щирій правді про те, що відбувається, хто кого вбиває, хто катує людей, а не чим стріляє українська армія. Ми не повинні готувати ворога, розповідаючи, де в нас дрони, скільки їх, який ангар, коли вони злітають, коли сідають. Люди й зброя дуже дорогі», – сказав він.

Глава держави наголосив, що йдеться не про конкретні прізвища журналістів, а про формат допуску на фронт.