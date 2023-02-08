Володимир Зеленський у Парижі провів зустріч з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом

Під час візиту до Франції Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном і Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Спілкуючись із представниками ЗМІ перед початком тристоронніх переговорів у Парижі, Глава Української держави акцентував, що Франція й Німеччина були поряд з Україною під час повномасштабного російського вторгнення, і разом вдалося забезпечити міцну єдність усієї Європи.

Президент висловив подяку лідеру Франції за рішення про надання Україні легких танків, а канцлеру Німеччини – за надання потужної системи ППО IRIS-T. Глава держави назвав ці рішення історичними й зауважив, що є потенціал для подальшого посилення партнерства.

«Що раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, Еммануелю, що раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, що міцнішою буде наша танкова коаліція – я вдячний вам за те, що ви почали цей шлях, – то швидше закінчиться ця російська агресія й ми повернемо Європі впевнений мир», – заявив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони розглянули можливості постачання Україні необхідної зброї, а також питання продовження економічної, політичної підтримки та посилення санкційної політики щодо держави-агресора.

Крім того, було обговорено реалізацію ініційованої Президентом України формули миру, яка здатна забезпечити стійке припинення війни на справедливих умовах та з дотриманням норм міжнародного права.

Зі свого боку Еммануель Макрон наголосив, що візит Президента України до Франції та зустріч трьох лідерів є символом довіри, яка пов’язує їхні країни.

«Злочин агресії не можна сприймати за жодних обставин. Особливо від такої держави, як Росія. Саме тому ми пліч-о-пліч з Україною. Ми налаштовані підтримувати Україну до перемоги й відновлення її законних прав», – зазначив він.

Президент Французької Республіки запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Франції та інших європейських союзників.

Федеральний канцлер Німеччини перед початком зустрічі акцентував, що із самого початку війни держави-партнери, зокрема Німеччина, надавали Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Серед іншого Олаф Шольц відзначив посилення системи ППО й постачання нашій країні танків.

Канцлер висловив переконання, що Україна має отримувати допомогу від партнерів доти, поки в цьому буде необхідність.

Наприкінці зустрічі Еммануель Макрон вручив Володимиру Зеленському орден Почесного легіону – найвищу нагороду Франції, яку присуджує Президент.