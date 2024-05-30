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Робочий візит Президента України до Республіки Сінгапур для участі в Азійському саміті з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла»
Робочий візит Президента України до Республіки Сінгапур для участі в Азійському саміті з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла»

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Володимир Зеленський у Сінгапурі зустрівся з обраним Президентом Індонезії

1 червня 2024 року - 17:27

Володимир Зеленський у Сінгапурі зустрівся з обраним Президентом Індонезії

На полях щорічного Азійського саміту з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним Президентом Індонезії Прабово Субіанто, якого ще раз привітав із перемогою на виборах у березні цього року.

«Ми розраховуємо на підтримку Індонезією суверенітету й територіальної цілісності України», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили прогрес у реалізації Української формули миру, яку Володимир Зеленський представив саме під час онлайн-звернення до учасників саміту G20 в Індонезії у 2022 році.

Глава Української держави висловив сподівання на участь Індонезії в Глобальному саміті миру на найвищому рівні.

Також під час зустрічі обговорили напрями двосторонньої співпраці. Зокрема, Володимир Зеленський зазначив, що, попри спроби Росії перешкоджати цивільному судноплавству в Чорному морі, Україна готова наростити постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію.

Президент наголосив, що наша держава зацікавлена в розвитку відносин з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) і прагне отримати статус Секторального діалогового партнера Асоціації.

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Робочий візит Президента України до Республіки Сінгапур для участі в Азійському саміті з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла»

1 червня 2024 року - 17:33
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