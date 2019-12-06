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Володимир Зеленський у телефонній розмові з Президентом Європейської комісії обговорив актуальні питання порядку денного України та ЄС

12 грудня 2019 року - 15:45

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери продовжили обговорення актуальних питань порядку денного Україна – ЄС.

Глава держави поінформував очільницю Європейської комісії про підсумки саміту у Нормандському форматі, який відбувся 9 грудня в Парижі, та наголосив на важливості виконання Російською Федерацією досягнутих домовленостей.

Урсула фон дер Ляєн привітала зусилля української сторони, докладені з метою відновлення переговорів у Нормандському форматі, та досягнення вагомих результатів зустрічі.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанню забезпечення безперебійного транзиту газу газопроводами України та перспективам укладення нової угоди з Російською Федерацією. Домовлено продовжити відповідну роботу, зокрема за підтримки нового складу Європейської комісії у тристоронньому форматі.

У контексті досягнення домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової програми розширеного фінансування Президент України та Президент Європейської комісії узгодили кроки, необхідні для виділення найближчим часом другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 500 млн євро.

Володимир Зеленський також запропонував віднайти шляхи для якнайшвидшого підписання Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.

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