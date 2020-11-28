Володимир Зеленський: У всіх країнах українські дипломати мають піднімати питання повернення Донбасу і Криму, що є основним зовнішньополітичним пріоритетом України

У всіх країнах, де є українські дипломатичні місії, за кожної нагоди має порушуватися питання відновлення територіальної цілісності України та повернення Донбасу і Криму, щоб зберігалася, зміцнювалася та збільшувалася світова коаліція на підтримку нашої держави. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, яка розпочалася у Києві.

«Сьогодні наш основний зовнішньополітичний пріоритет – це встановлення миру, відновлення суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні Російської Федерації. І це не лише ворожі дії проти нашої незалежності, проти України. Це виклик усій цивілізованій світовій спільноті», – сказав він у своєму виступі.

Глава держави наголосив, що Україна зараз наполегливо працює над тим, щоб домовленості лідерів країн «Нормандської четвірки» в Парижі були реалізовані. Він нагадав, що за рік від цієї зустрічі вдалося повернути майже сотню українських громадян з полону, вдається забезпечувати найтриваліший режим припинення вогню за всі роки війни, а кінцеве завдання – припинити війну й забезпечити мир на українських умовах.

За словами Президента, на порядку денному залишається питання продовження санкцій. Принципово важливою є й подальша робота над притягненням РФ до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права.

Володимир Зеленський також попросив послів проводити активну роботу із залучення допомоги партнерів України до відновлення Донбасу.

«Вже сьогодні ми маємо думати, як повернути мирному Донбасу порядок і як повернути нашому Донбасу спокій. Ми вже впорядковуємо підконтрольну територію Донбасу, яка постраждала від цієї війни. Робимо це й зусиллями держави, і бізнесу, і коштом наших міжнародних партнерів і їхньої допомоги. Результати бачать наші громадяни по обидва боки лінії дотику. І коли завтра ми вже повернемося на весь окупований український Донбас – маємо одразу приступити до його відновлення, до його відбудови», – заявив він.

Президент зазначив, що увесь цей комплекс завдань – не лише для послів України у Берліні та Парижі, які, за його оцінкою, прекрасно їх виконують.

«Це завдання практично для кожного посла і представника України при міжнародній організації. Чиясь країна може допомогти фінансово, чиясь може допомогти політично, десь були історичні приклади примирення та здійснення післявоєнної відбудови. А якісь країни ще досі стикаються з цими конфліктами. Тому, будь ласка, я дуже вас прошу, висловлюйте свої пропозиції, ми їх чуємо, готові їх розглядати. Пропонуйте свої ідеї, тому що результат має бути вже зараз», – закликав він.

Глава держави наголосив і на важливості подальшої роботи над звільненням українського Криму. Він відзначив, що сьогодні це питання повернуто у міжнародний порядок денний.

«Кримська платформа – це наша ініціатива з консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму – набуває дедалі більшого розголосу. Цю ініціативу вже підтримали наші партнери у Європі та Північній Америці. Я закликаю вас більш активно працювати над залученням до неї країн інших регіонів», – сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що цього року Генеральна Асамблея ООН ухвалила дві дуже важливі кримські резолюції: «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим» і «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим».

На думку Президента, важливо, щоб про зміст цих резолюцій знали всі міжнародні партнери України.

«Це основне завдання для нашого Постійного представника при ООН, який це вже, до речі, блискуче робить. Але завдання не тільки для нього. Кожен з вас має інформувати про зміст ініційованих Україною документів у столицях своїх країн перебування. Такі резолюції – це ваші важливі основні тези до зустрічей у місцевих МЗС та з керівництвом країн перебування», – зазначив Глава держави, звертаючись до українських послів.