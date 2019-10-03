Володимир Зеленський: Україна й Латвія домовилися про продовження скоординованої взаємодії у міжнародних інституціях

Латвія є одним з найближчих сусідів України і добре розуміє всі виклики, які сьогодні постали перед нашою країною, наголосив Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом у Ризі.

«Я вдячний за вашу солідарність, незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також вагому практичну допомогу у протистоянні російській агресії й у питанні повернення анексованого Криму», – сказав Глава Української держави.

Президент висловив переконання, що його візит до Латвії відкриє нову сторінку у відносинах двох країн.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна, як і Латвія та інші балтійські країни, має свій важкий досвід боротьби за свободу та незалежність.

«Сьогодні Україна виборює право на європейське майбутнє й платить за це дуже страшну ціну. Ми вдячні, що у цій нелегкій боротьбі Латвія стоїть поруч із українцями», – підкреслив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Президентом Латвійської Республіки було досягнуто домовленостей щодо продовження скоординованої взаємодії двох держав у міжнародних інституціях.

«Сьогодні ми домовилися продовжити скоординовану взаємодію наших держав у міжнародних інституціях – ООН, Раді Європи, ОБСЄ, а також у форматах міжпарламентської взаємодії», – констатував він.

Глава держави також згадав знакові для українців місця у столиці Латвії. Зокрема, це пам’ятник Тарасу Шевченку в центрі Риги. Крім того, сьогодні відбудеться відкриття пам’ятної дошки на честь дипломатичної місії УНР, яка розпочала свою діяльність у Ризі в січні 1920 року.

Володимир Зеленський також нагадав, що декілька днів тому в Києві було відкрито Латвійський сквер, присвячений 100-річчю проголошення Латвійської Республіки.

«Все це, на мою думку, символізує близькість наших держав, нашу щиру дружбу та партнерство. Вірю, що в майбутньому наші відносини лише зміцнюватимуться й наповнюватимуться новим позитивним змістом», – зауважив він.

Зі свого боку Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України й невизнанні анексії Криму.

«Ми підтримуємо Україну в намаганні стабілізувати ситуацію в регіоні (на Донбасі. – Ред.) та налагодити мир у своїй країні», – сказав Егілс Левітс.

Також Президент Латвійської Республіки зазначив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським обговорювалися реформи, які втілюються в Україні. «Ми дуже високо цінуємо намагання Президента, парламенту реалізувати реформи, які принесуть позитивні результати й наблизять Україну до євроатлантичної інтеграції», – зазначив Президент Латвії.