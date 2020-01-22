Володимир Зеленський: Україна й Туреччина мають відігравати ключову роль у транспортних потоках між Північною та Східною Європою і Близьким Сходом

Україна й Туреччина домовилися пришвидшити роботу над текстом Угоди про вільну торгівлю та активізувати співпрацю у транспортній сфері, енергопостачанні та авіаційній галузі, заявив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом у Києві.

«Ми немало говорили про спільне сьогодення та майбутнє у торговельно-економічній та інвестиційній сферах. У нас є справді дуже амбітна ціль – підвищити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 мільярдів доларів. Ми домовилися надати поштовх нашим представникам, які працюють над текстом Угоди про вільну торгівлю. Відповідний сигнал отримають і делегації Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва», – сказав Глава Української держави під час заяви для ЗМІ за підсумками 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою у Києві, що відбулося під головуванням президентів двох держав.

Володимир Зеленський також зазначив, що сьогодні було знайдено шляхи активізації співпраці у транспортній сфері. «Це стосується, зокрема, інтермодальних та поромних перевезень. Вважаю, що Україна й Туреччина мають відігравати ключову роль у транспортних потоках, які з’єднають Східну та Північну Європу з Близьким Сходом і Центральною Азією», – наголосив він.

Важливими для України також є питання диверсифікації джерел енергопостачання, зазначив Президент.

«Ми обговорили можливість транспортування каспійського газу газогоном TANAP через відповідні конектори до України», – зауважив Глава держави.

Серед іншого, за його словами, було досягнуто домовленості надати імпульс співпраці в авіаційній галузі, зокрема щодо будівництва та постачання літаків Ан-178.

Окрему увагу під час переговорів було приділено посиленню безпеки в Чорноморському регіоні.

«Наші держави взаємодіятимуть у сфері пошуково-рятувальних робіт у Чорному морі. Для цього профільні міністерства готують відповідну міжурядову угоду», – повідомив Глава Української держави.

За словами Володимира Зеленського, українська та турецька сторони констатують зростання взаємних туристичних потоків і культурно-гуманітарних обмінів, а також розвиток співпраці в освітній сфері.

«Переконаний, що запровадження безвізу, а згодом і подорожей за ID-картками позитивно вплинули на це зростання», – зазначив Президент України.

Зі свого боку Реджеп Таїп Ердоган назвав переговори з Володимиром Зеленським надзвичайно плідними.